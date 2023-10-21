Kuyucak'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde beton direk ile çeşitli malzemeler çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde beton direk ile çeşitli malzemeler çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.
Kuyucak-Karacasu yolunda çalışma yapan bir şirkete ait 12 beton direk, 6 trafo direği ile traversin çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen M.B. ile E.B'yi operasyonla yakalandı.
Şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.