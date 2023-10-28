Aydın'da FETÖ üyesi hükümlü, operasyonla yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Sevindikli Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.