Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da FETÖ üyesi hükümlü, operasyonla yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da FETÖ üyesi hükümlü, operasyonla yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Sevindikli Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde "tehlikeli" hasat başl...
        Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde "tehlikeli" hasat başl...
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında koşu yapıldı
        Germencik'te Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında koşu yapıldı
        Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Didim açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi tutukland...
        Yurtta Zeren'in ölümünde asansörün bakımını üstlenen firma sahibi tutukland...
        GÜNCELLEME - Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasına ilişk...
        GÜNCELLEME - Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasına ilişk...
        Yenipazar'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yarışmalar düzenlendi
        Yenipazar'da Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında yarışmalar düzenlendi