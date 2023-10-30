Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Ege Denizi'nde Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesini tacizi kamerada

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk balıkçıları tacizi ve bir teknenin camını kırmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde Yunan unsurlarının Türk balıkçı teknesini tacizi kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarının Türk balıkçıları tacizi ve bir teknenin camını kırmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Ege Denizi'nde Didim açıklarında avlanan iki balıkçı teknesine Bulamaç Adası civarında Yunanistan Sahil Güvenlik botu yaklaştı. Botun üzerindeki iki görevli, teknelerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

        Bir görevlinin uzun demir bir çubukla vurması sonucu bir teknenin camı kırıldı. Türk balıkçıların yardım çağrısı sonrası bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarını uzaklaştırdı.

        Camları kırılan teknenin kaptanı Ali Sarıhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, balık avladıkları sırada sesler duyduklarını, bir Yunan Sahil Güvenlik botunun üzerlerine doğru kırdığını gördüklerini söyledi.

        Yunanistan botunun üzerindeki bir görevlinin elindeki demir çubukla teknelerine vurduğunu anlatan Sarıhan, "Camları kırdıktan sonra gitti, tekrar geldi. Kırdığı camın içine tazyikli su bastı ayrıca teknemize taş da atıldı. Bölgeye gelen iki Sahil Güvenlik botumuz onları kovaladı." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Didim açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı ​​​​​​
        Aydın'da 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        1 kişinin öldüğü düğünde istek parça kavgasında 1 tutuklama
        1 kişinin öldüğü düğünde istek parça kavgasında 1 tutuklama
        Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 49 gözaltı
        Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 49 gözaltı
        Aydın'ın filede konuğu Karayolları
        Aydın'ın filede konuğu Karayolları