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        Aydın'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:37
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        Aydın'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Hürriyet Caddesi'nde seyir halinde olan Ş.K'nin (16) kullandığı 09 AKK 260 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.N'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ehliyeti bulunmadığı belirlenen motosiklet sürücüsünü işlemleri için emniyete götürdü.

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