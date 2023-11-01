Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede duruşma salonunda çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da adliyede çıkan kavgaya ilişkin 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesindeki adliyede duruşma salonunda çıkan ve tutuklu sanığın yaralandığı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tarafları arasında çıkan kavgaya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

        Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Ö.C, İ.Ü, M.Ü, S.Ü, S.D, M.S.C ve S.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ü, Ö.D ve M.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.A.C, polise mukavemet suçundan tekrar gözaltına alındı.

        Davanın 27 Kasım'a ertelendiği bildirildi.

        - Olay

        Sultanhisar ilçesinde 11 Şubat 2023'te Mehmet Sadık Coşkun'un (56) silahla öldürülmesine ilişkin, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.H.D. (46) maktul ile sanık yakınları arasında çıkan arbedede darbedilerek yaralanmış, salondaki jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılıp taraflar salondan çıkarılmıştı.

        Kavgada yaralanan tutuklu sanık M.H.D'ye sağlık ekiplerince adliyede müdahale edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        Köpek eğitmeni, müşterisini öldürdü
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Motosikletiyle direğe çarpan üniversiteli Batuhan, öldü
        Motosikletiyle direğe çarpan üniversiteli Batuhan, öldü
        Aydın'da bir kadını yaralayıp çantasını gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı t...
        Aydın'da bir kadını yaralayıp çantasını gasbettikleri öne sürülen 3 zanlı t...
        Aydın'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Aydın'da motosikletin çarptığı kadın yaralandı
        Aydın'daki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı dersliğe...
        Aydın'daki asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın adı dersliğe...
        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
        Aydın'da üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü
        Aydın'da yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalan...
        Aydın'da yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalan...