GÜNCELLEME - Aydın'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında arama yapıyor. Çalışmalara 195 personel katılıyor.

İki arama köpeği ile iki dron da arama çalışmalarında kullanılıyor.

Su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına devam ediyor.

- Cenaze töreni

Selde hayatını kaybeden üç kişiden biri olan Nurten Sivritaş (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Konak Mahallesi'ndeki Hacılar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine mahalle sakinlerinin yanı sıra Vali Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Sivritaş'ın cenazesi, namazın ardından Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

- Valilikten hasar tespit açıklaması

Valilik, yağışın neden olduğu hasar durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, hasar tespit çalışmaları devam ederken, Söke'ye bağlı mahallelerde sel ve aşırı yağışlar nedeniyle 5 ahır, 1 depo ve 11 bahçe duvarının yıkıldığı belirlendi.

İlçede 1 konut, 2 ahır ve 2 deponun "ağır hasarlı", 30 konut, 12 depo, 13 ahır ve 3 ticarethanenin "az hasarlı" olduğu tespit edildi.

Söke ilçesine bağlı Kisir ve Demirçay mahallelerinde 6 iş yeri ile 31 araç, Koçarlı ilçesine bağlı mahallelerde toplamda 12 konut, 1 kamyonet ve 1 motosiklet, Karpuzlu ilçesine bağlı mahallelerde 21 konut, 2 iş yeri ile 4 araç hasar gördü.

Söz konusu ilçelerde toplam 3 bin 707 dekarlık tarım alanında ürün kaybının olduğu, küçük ve büyükbaş olmak üzere 39 hayvanın telef olduğu da belirlendi.

- Selde üç kişi ölmüştü

Aydın'da 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer ve Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla birlikte bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri dün toprağa verilmişti.