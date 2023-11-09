Didim'in "sıra dışı muhtarı" gazeteci Bahri Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gazetecilik ve radyo tamirciliğinin yanı sıra 8 dönemdir muhtarlık yapan 75 yaşındaki Bahri Aşık'ın cenazesi toprağa verildi.

Hisar Mahallesi Muhtarı ve Anadolu Ajansı

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