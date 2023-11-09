Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Didim'in "sıra dışı muhtarı" gazeteci Bahri Aşık son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde gazetecilik ve radyo tamirciliğinin yanı sıra 8 dönemdir muhtarlık yapan 75 yaşındaki Bahri Aşık'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didim'in "sıra dışı muhtarı" gazeteci Bahri Aşık son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Didim ilçesinde gazetecilik ve radyo tamirciliğinin yanı sıra 8 dönemdir muhtarlık yapan 75 yaşındaki Bahri Aşık'ın cenazesi toprağa verildi.

        Hisar Mahallesi Muhtarı ve Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        Can Atalay dosyası Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ı nasıl karşı karşıya getirdi?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        İstanbul'da şehir içinde nereler rezerv alan olur?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        Bitcoin 1 ayda yüzde 35 kazandırdı
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        TFF'den gündemdeki iddialara yanıt geldi!
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Gençlere indirimli telefonda son durum
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?

        Benzer Haberler

        Nazilli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Nazilli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da yolcu otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kuşadasıspor'da Asbaşkan Uğraş istifa etti
        Kuşadasıspor'da Asbaşkan Uğraş istifa etti
        Efeler 09´da Furkan Tuşik sevinci
        Efeler 09´da Furkan Tuşik sevinci
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Aydın'da inşaattan düşen işçi yaralandı