Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, dün gece İzmir Bulvarı’nda Ayça Ölmez'in (22) kullandığı 09 AIU 133 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayça Ölmez, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan M.Ş’nin alkollü olduğu ileri sürüldü.

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