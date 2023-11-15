Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçesinde ücretsiz fide dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:07 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar ilçesinde ücretsiz fide dağıttı.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında ata tohumlarından üretilen kışlık sebze fidelerinin dağıtımı yapıldı.

        Yenipazar Belediye Meydanında yapılan fide dağıtımına, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ile Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de katıldı.

        Erden, sebzelerin tohumlarını tekrar toprakla buluşturmalarını isteyerek, ata tohumlarına sahip çıkılmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Meteoroloji saat verdi! 13 kent için "sarı" alarm! Bu gece geri gelecek!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle ağır yaralayan amatör güreşçinin 8 yıla...
        Trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle ağır yaralayan amatör güreşçinin 8 yıla...
        Nazilli Belediyespor Şükrü Akar'a emanet
        Nazilli Belediyespor Şükrü Akar'a emanet
        Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Aydın'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü
        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça öldü