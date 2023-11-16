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        Efeler'de apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 5. katından düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:16
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        Efeler'de apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 5. katından düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Yedieylül Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında ikamet eden R.M. (14) henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen R.M, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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