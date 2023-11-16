Efeler'de apartmanın 5. katından düşen çocuk ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 5. katından düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 5. katından düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yedieylül Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında ikamet eden R.M. (14) henüz bilinmeyen nedenle evinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen R.M, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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