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        Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:21
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        Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Mustafa Yıldırım'ın (69) kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Kamyonet, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrilerek yolun alt bölümüne düştü.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Yıldırım ile Mustafa Yalçınkaya'nın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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