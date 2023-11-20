Aydın'da kalp krizi geçiren gazeteci öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçiren gazeteci Kemal Etleç hayatını kaybetti.

Bir internet sitesinin temsilciliğini de yapan Rehber gazetesi sahibi Kemal Etleç (50), Naci Şenses'in, Didim belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecini takip için gittiği AK Parti İlçe Teşkilatı binasında kalp krizi geçirdi.

Etleç, haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etleç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etleç'in meslektaşı ve eşi İlknur Etleç'i yakınları sakinleştirdi.