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        Aydın'da kalp krizi geçiren gazeteci öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçiren gazeteci Kemal Etleç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:46
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        Aydın'da kalp krizi geçiren gazeteci öldü
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        Aydın'ın Didim ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçiren gazeteci Kemal Etleç hayatını kaybetti.

        Bir internet sitesinin temsilciliğini de yapan Rehber gazetesi sahibi Kemal Etleç (50), Naci Şenses'in, Didim belediye başkan aday adaylığı başvuru sürecini takip için gittiği AK Parti İlçe Teşkilatı binasında kalp krizi geçirdi.

        Etleç, haber verilmesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Etleç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Etleç'in meslektaşı ve eşi İlknur Etleç'i yakınları sakinleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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