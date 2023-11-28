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        Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 19 yaşındaki genç, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:37 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:37
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        Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç hayatını kaybetti
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 19 yaşındaki genç, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Satırlar Mahallesi'nde çıktığı çam ağacında kozalak toplayan Sabri Can (19) ağacın yakınından geçen alçak gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı ve düştü.

        Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Sabri Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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