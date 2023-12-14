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        Aydın'da motosikletlinin çarptığı yaya kurye ağır yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya kurye, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:57
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        Aydın'da motosikletlinin çarptığı yaya kurye ağır yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya kurye, ağır yaralandı.

        Sinan A'nın kullandığı plakasız motosiklet, yaya kuryelik yapan Veysel Barış'a İstasyon Caddesi'nde çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yaya ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kurye Veysel Barış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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