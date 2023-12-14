Aydın'da motosikletlinin çarptığı yaya kurye ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet sürücüsünün çarptığı yaya kurye, ağır yaralandı.

Sinan A'nın kullandığı plakasız motosiklet, yaya kuryelik yapan Veysel Barış'a İstasyon Caddesi'nde çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve yaya ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurye Veysel Barış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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