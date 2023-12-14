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        Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirlendiği iddiası inceleniyor

        Aydın'da 3 tilki ile 21 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:06
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        Aydın'da tilki ve köpeklerin zehirlendiği iddiası inceleniyor
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        Aydın'da 3 tilki ile 21 sahipsiz köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

        Köşk ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki Çekirdek Deresi yakınlarında hayvanların zehirle öldürüldüğü iddiası üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, farklı noktalarda sahipsiz 17 köpek ile 3 tilkinin ölüsünü buldu. Bölgede bulunan tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı.

        Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de de 4 sahipsiz köpeğin ölüsü bulundu.

        Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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