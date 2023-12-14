Nazilli'de otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

K.Ç’nin kullandığı 09 RT 056 plakalı otomobil, T.Ö. yönetimindeki bisiklet ile Yeni Mahalle'de çarpıştı.

Yola savrularak yaralanan bisiklet sürücüsü, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.