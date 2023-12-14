Kuşadasıspor'da Zenginoğlu dönemi

TFF3'üncü Lig 3´üncü Grup´ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor´un olağanüstü genel kurulunda iş insanı Ferdi Zenginoğlu kulübün yeni başkanlığına seçildi. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda yapılan kongrede seçime tek liste üzerinden gidildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel´in de katıldığı genel kurulda Zenginoğlu siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ömer Günel, eski başkan Alim Emiroğlu´na bugüne kadar kulübe verdiği emekler için teşekkür ederken yeni yönetime de başarılar diledi. Yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Ferdi Zenginoğlu, Şakir Eviz, Anıl Metin Oto, Ali Kotan, Fırat Akkuş, Aybars Sarıdedeoğlu, Mehmet Ali Çetinkaya, Fahri Alem Günaydın, İsmail Tütüncü, Bülent İlbahar, İsmet Türker."

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,