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        Römork ve traktör arasında sıkışıp, öldü

        AYDIN'da, kum yüklemek için gittiği dere yatağında traktörüyle römorku arasına sıkışan Mehmet Damlıca (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:00
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        Römork ve traktör arasında sıkışıp, öldü
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        AYDIN'da, kum yüklemek için gittiği dere yatağında traktörüyle römorku arasına sıkışan Mehmet Damlıca (23), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Koçarlı ilçesi kırsal Bağarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Damlıca'nın dere kenarında arkadaşıyla kum yüklemeye çalıştığı traktörünün römorku, yük nedeniyle öne doğru yan yattı. Damlıca, römorkla traktör arasına sıkıştı. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Damlıca'nın, sağlık ekiplerinin kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Damlıca'nın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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