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        Aydın'da zeytinyağı çaldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:22
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        Aydın'da zeytinyağı çaldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinden 40 kilogram zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Şüphelileri belirleyen ekipler, bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan arama bahçeden çalınan 40 kilogram zeytinyağı bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

        Zeytinyağı sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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