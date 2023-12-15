Aydın'da zeytinyağı çaldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinden 40 kilogram zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama bahçeden çalınan 40 kilogram zeytinyağı bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Zeytinyağı sahibine teslim edildi.

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