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        Söke'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:34
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        Söke'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen B.K. idaresindeki 09 SM 363 plakalı otomobil, Granta yokuşunda seyir halindeyken alev aldı.

        B.K, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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