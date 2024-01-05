Aydın'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Mutaflar Mahallesi yönüne giden İsmail Güneş yönetimindeki 09 LF 475 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Güneş ve kamyonette bulunan yolcu Mesut Güneş yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.