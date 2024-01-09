Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da viyadük için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi öldü

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da viyadük için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

        Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AS 4330 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Aydın - Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

        Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

        Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
        Putin'e yakın gazetecinin şüpheli ölümü
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Heyelan korkusu! Biri sağ biri sol tarafı kolluyor
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Aydın'da 'yeşil reçete' operasyonunda 8 tutuklama
        Aydın'da 'yeşil reçete' operasyonunda 8 tutuklama
        Aydın'daki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Aydın'daki "yeşil reçeteli ilaç" operasyonunda 8 kişi tutuklandı
        Nazilli'de ana su borusundaki arıza nedeniyle su kesintisi
        Nazilli'de ana su borusundaki arıza nedeniyle su kesintisi
        Aydın'daki 'yeşil reçete' operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        Aydın'daki 'yeşil reçete' operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        Nazilli Belediyespor'da liste kabarık
        Nazilli Belediyespor'da liste kabarık
        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yeni kemoterapi ünitesi açıldı
        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yeni kemoterapi ünitesi açıldı