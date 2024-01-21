Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş Söke ilçesinde partililerle bir araya geldi

        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Aydın Milletvekili Sarıbaş Söke ilçesinde partililerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Söke ilçesinde partililerle buluştu.

        AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Sarıbaş, Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkan adayı Tekin Yavuz ile görüş alışverişinde bulundu.

        Yavuz'un seçim çalışmalarını coşkuyla sürdürdüğünü söyleyen Sarıbaş, "Gençlik kollarımız, kadın kollarımız gece gündüz sahada. Biz çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. 31 Mart tarihini bekliyoruz. 31 Mart'ta da inşallah Tekin Yavuz'u Söke Belediye Başkanı olarak göreceğiz." dedi.

        Seda Sarıbaş, herkes tarafından sevilen ve kabul gören Tekin Yavuz'un yerel seçimlerde başarıya ulaşacağına inandığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Avrupa'da yüz binler sokağa döküldü!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan kritik görüşme
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
        İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        İspanya'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        Çocuklar neden bayılır?
        Çocuklar neden bayılır?
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor İstanbul'da terleyecek
        Nazilli Belediyespor İstanbul'da terleyecek
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Efeler 09'da orta sahaya takviye
        Aydın'da öğrenciler karnelerini aldı
        Aydın'da öğrenciler karnelerini aldı
        Aydın'da 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın'da 11 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Aydın filede Eczacıbaşı önünde
        Aydın filede Eczacıbaşı önünde
        Aydın'da yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi
        Aydın'da yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi