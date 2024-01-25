Aydın'da vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Aydın'da hayatını kaybeden polis memuru Selçuk Cinci (42) için tören düzenlendi.

Nazilli Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Cinci, lösemi tedavisi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cinci için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi.

Törene Cinci'nin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve mesai arkadaşları katıldı.

Cinci'nin cenazesinin, yarın Edirne'de toprağa verileceği öğrenildi.

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