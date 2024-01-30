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        Söke'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:57
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        Söke'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Söke-Kuşadası kara yolu Granta rampası mevkisinde M.V.Ş'nin kullandığı 09 AFM 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpma sonucu direk devrildi, ağır hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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