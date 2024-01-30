Söke'de direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Söke-Kuşadası kara yolu Granta rampası mevkisinde M.V.Ş'nin kullandığı 09 AFM 648 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu direk devrildi, ağır hasar gören otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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