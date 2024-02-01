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        Trafik kazası sonrası giysileri alev alan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin alev alması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:38
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        Trafik kazası sonrası giysileri alev alan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin alev alması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan sürücü ağır yaralandı.

        Albayrak Caddesi Sanayi Sitesi mevkisinde dün yaşanan kazada manevra yapan Mehmet Saydam'ın kullandığı 09 JL 793 plakalı otomobile, Fuat Uyar'ın kullandığı 09 JP 396 plakalı motosiklet çarptı.

        Çarpışma sonrası yan yatan motosikletin deposundan sızan yakıtın tutuşması sonucu başlayan yangın yere düşen Uyar'a sıçradı.

        Giysilerini söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan Uyar'a çevredeki vatandaşlar yardım etti.

        Vücudunda yanıklar oluşan Uyar, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, caddedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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