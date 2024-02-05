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        Aydın'da nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:36
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        Aydın'da nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Şavk'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şavk'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Olay yerinden uzaklaşan T.Ş, polis ekiplerince yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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