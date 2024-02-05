Aydın'da nişanlısının eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, eski kız arkadaşı F.D. ve nişanlısı Engin Şavk'ın birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki apartmana giden T.Ş, evinden çıkan Şavk'a tabanca ile ateş açtı.

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