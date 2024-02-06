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        Kuyucak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:51
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        Kuyucak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BSD 140 plakalı tır, arıza nedeniyle sol şeride park ettiği belirtilen 35 AYP 389 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpma sonucu refüje çıkan tırın dorsesi yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan park halindeki tırın sürücü E.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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