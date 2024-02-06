Kuyucak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın-Denizli kara yolu Kuyucak ilçesi girişinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BSD 140 plakalı tır, arıza nedeniyle sol şeride park ettiği belirtilen 35 AYP 389 plakalı tıra arkadan çarptı.

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