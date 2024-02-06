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        Nazilli'de depremzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:49
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        Nazilli'de depremzede öğrenciler için etkinlik düzenlendi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla depremzede öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

        Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesindeki programda depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy depremin ilk gününden beri yaraları sarmak için büyük mücadele edildiğini belirterek, ilçedeki bin 117 depremzedeye devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de depremlerden sonra birlik ve beraberlikle tüm konuların çözülebildiğinin görüldüğünü söyledi.

        Depremzede 190 öğrenciye protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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