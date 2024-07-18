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        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 576 turist geldi

        Kruvaziyer hareketliliğinin sürdüğü Kuşadası'na, 3 kruvaziyerle 8 bin 576 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:28
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        Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 8 bin 576 turist geldi
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        Kruvaziyer hareketliliğinin sürdüğü Kuşadası'na, 3 kruvaziyerle 8 bin 576 turist geldi.

        Ege Port Limanı, Bahama bayraklı "Norwegian Gateway" ve "Evrima" ile Panama bayraklı "MSC Splendida" gemilerini ağırladı.

        Gemilerden inen 8 bin 576 turistten bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.

        Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

        Limana dün de Malta bayraklı "Celebrity Ascent" ve Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas" gemileri gelmişti.

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