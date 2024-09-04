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        Aydın Bozdoğan'da zeytinyağı üreticilerine eğitim

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sürdürülebilir zeytinyağı üretimi için üreticilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:55
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        Aydın Bozdoğan'da zeytinyağı üreticilerine eğitim
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde sürdürülebilir zeytinyağı üretimi için üreticilere eğitim verildi.

        Yürütücülüğünü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan'ın yaptığı Avrupa Birliği IMPETUS projesi kapsamında desteklenen "SOLIVEO" isimli çalışma hazırlandı.

        Çalışma çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce, Bozdoğan'da sürdürülebilir zeytinyağı üretimine katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlendi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Renan Tunalıoğlu ve Saime Seferoğlu ile İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Firuze Topaklı'nın katıldığı seminer, Bozdoğan Ziraat Odasında gerçekleştirildi.

        Seminerde, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yerel kalkınmaya yönelik kooperatif kurulması için fikir alışverişinde bulunuldu. "Vatandaş bilimi" çerçevesinde gerçekleştirilen projede üreticilerin bilimsel araştırmaya katkı verilmesi ayrıca geleneksel tarım bilgisinin modern ve bilimsel tekniklerle birleştirilmesi hedeflendi.

        AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Aysan, köyden kente devam eden göçün ve tarımla uğraşan nüfustaki yaş oranının düşmesinin gelecekte önemli bir risk oluşturduğunu kaydetti.

        Katma değeri yüksek zeytinyağı üretiminin teşvik edilerek gençlerin ve kadınların üretimde söz sahibi olmalarının önemine dikkat çekmek istediklerini aktaran Aysan, "Avrupa'da yapılan zeytinyağı üretimini sanal gerçeklik cihazlarıyla çiftçilere de gösterdik. Daha az gübre ve ilaç kullanarak daha organik bir bakış açısıyla üretimin yapılmasını amaçlıyoruz. Kaliteyi ve katma değeri arttırarak gençlerin ve kadınların ekonomik kalkınmasını da arttırmak istiyoruz. 'Geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde, çiftçilerin ne gibi sorunları var, nasıl üretim yapılıyor' gibi sorulara cevap aradık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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