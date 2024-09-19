Aydın'da trenin çarptığı kadın öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kardeşköy Mahallesi mevkisinde raylardan karşıya geçmek isteyen Pakize Aydın'a (64), Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı Aydın, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.