AK Parti İl Başkanı Ökten, delege seçimlerini değerlendirdi
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.
AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.
Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ökten, 16 ilçede delege seçimlerinin tamamlandığını, Sultanhisar ilçesinde ise seçimlerin haftaya biteceğini belirtti.
Ökten, ilk günkü aşk ve yenilenen kadrolarla ilçe kongrelerinin icra edileceğini kaydederek, delege seçimlerinin birlik, beraberlik içinde geçtiğini ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.