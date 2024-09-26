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        AK Parti İl Başkanı Ökten, delege seçimlerini değerlendirdi

        AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:21
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        AK Parti İl Başkanı Ökten, delege seçimlerini değerlendirdi
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        AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, delege seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini söyledi.

        Partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Ökten, 16 ilçede delege seçimlerinin tamamlandığını, Sultanhisar ilçesinde ise seçimlerin haftaya biteceğini belirtti.

        Ökten, ilk günkü aşk ve yenilenen kadrolarla ilçe kongrelerinin icra edileceğini kaydederek, delege seçimlerinin birlik, beraberlik içinde geçtiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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