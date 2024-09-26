Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenisanayi Mahallesi 1026 Sokak'ta Cemile Ünal'a (68) ait iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangın nedeniyle binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edildi.
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