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        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:50
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        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenisanayi Mahallesi 1026 Sokak'ta Cemile Ünal'a (68) ait iki katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangın nedeniyle binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

        Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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