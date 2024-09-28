Aydın'da FETÖ şüphelisinin otomobilinde el bombası ve F serisi 1 dolar bulundu

Adliyedeki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edilen N.N. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.N. ile aynı evde ikamet ettikleri belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilinde savunma tipi el bombası ve F serisi 1 dolar bulunan bir FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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