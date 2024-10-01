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        Nazilli'de Ahilik Haftası kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında yılın ahileri şed kuşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:48 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:59
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        Nazilli'de Ahilik Haftası kutlandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında yılın ahileri şed kuşandı.

        Bir kafede düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ahilik kültürünün köklü Türk tarihindeki en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

        Ahiliğin, esnaf ve sanatkarlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ortamı oluşturduğunu ve toplumsal bütünlüğü şekillendirdiğini belirten Künkcü, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduklarını kaydetti.

        Daha sonra yılın ahileri seçilenler şed kuşandı.

        Yılın ahisi esnaf Celal Bayar, 49 yıldır yaptığı ayakkabıcılık mesleğini sürdürmeye çalışacağını söyledi.

        Ahilere, plaket ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

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        Galeri

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