Nazilli'de Ahilik Haftası kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ahilik Haftası kapsamında yılın ahileri şed kuşandı.

Bir kafede düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ahilik kültürünün köklü Türk tarihindeki en önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Ahiliğin, esnaf ve sanatkarlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ortamı oluşturduğunu ve toplumsal bütünlüğü şekillendirdiğini belirten Künkcü, bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla sorumlu olduklarını kaydetti.