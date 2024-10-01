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        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinin belediye meclisi toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:52
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        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinin belediye meclisi toplantısı Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı.

        Tralleis Antik Kenti'ndeki toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, alan bakımından bölgenin en büyük antik kenti konumundaki Tralleis Antik Kenti'ndeki meclis toplantısının kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.

        Henüz ziyarete açılmayan antik kentin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Yetişkin, "Buranın tarihiyle, kültürüyle beraber şehre kazandırılması hem turizm açısından çok önemli olacak hem de Aydın'ın sosyal ve ekonomik olarak birçok kapısını açacak. Bununla ilgili tüm çalışmaları destekliyoruz." dedi.

        Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise Tralleis'in antik dönemden sonra ilk kez yaklaşık 2 bin yıl sonra bir meclis toplantısına ev sahipliği yaptığını belirterek, Yetişkin'e ve meclis üyelerine toplantıyı burada yaptıkları için teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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