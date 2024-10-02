Aydın'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Astim 5. Cadde'deki iş yerinin önünde 09 ABM 157 plakalı aracında olan Y.D'nin (40) yakınına motosikletli ve kasklı bir kişi geldi.

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