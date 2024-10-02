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        Aydın'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde aracına pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:27 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:34
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        Aydın'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde aracına pompalı tüfekle ateş açılan kişi yaralandı.

        Astim 5. Cadde'deki iş yerinin önünde 09 ABM 157 plakalı aracında olan Y.D'nin (40) yakınına motosikletli ve kasklı bir kişi geldi.

        Motosikletinden inen şüpheli, pompalı tüfekle ön koltukta bulunan Y.D'ye doğru ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Y.D, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletten inen kasklı bir kişinin ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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