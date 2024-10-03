Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezona galibiyetle başlamak istiyor

FERDİ UZUN - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, yenilenen kadrolarıyla sezonun ilk maçında galibiyet almak istediklerini söyledi.

Mavi-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyla yollarını ayırırken, 11 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Antrenmanlarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren takımın başantrenörü Alper Hamurcu, AA muhabirine, çok fazla yeni oyuncu aldıklarını, uzun zamandır ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Yeni oyuncuların takıma adaptasyon sürecinin uzun olabileceğini anlatan Hamurcu, "Bir arada oynayabiliyor olmak biraz süreç alacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda, ondan önceki hafta Kuşadası Turnuvası'nda da en büyük problem olarak gördüğüm şeylerden biri, bu değişiklik sonrası bir arada oynayabilme becerisi. Onu şu anda tam olarak sağlayabilmiş durumda değiliz." diye konuştu.

Hamurcu, oyuncuların çok kaliteli ve bireysel olarak kendi milli takımlarında oynayan sporcular olduğunu, ancak bir arada oynama ve tek bir hedefe odaklanmaları için zamana ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.