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        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:47
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        Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.E'nin kullandığı 09 ANF 306 plakalı motosiklet, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi Güvenal Petrol Kavşağı'nda, İ.D. idaresindeki 09 SH 954 plakalı pikaba çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki İ.U, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Pikaptaki Gülşen D, gazetecilere, bir anda motosikletin araçlarına çarptığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

        Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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