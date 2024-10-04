Aydın'da pikaba çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.E'nin kullandığı 09 ANF 306 plakalı motosiklet, Söke-Kuşadası kara yolu İsmet İnönü Caddesi Güvenal Petrol Kavşağı'nda, İ.D. idaresindeki 09 SH 954 plakalı pikaba çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki İ.U, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pikaptaki Gülşen D, gazetecilere, bir anda motosikletin araçlarına çarptığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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