Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme

"Burası Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Didim. Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal."

Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.

Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

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