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        Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:50
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        Didim'de kirli suyun arıtılmadan denize boşaltıldığı ihbarına inceleme
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Didim Atık Su Arıtma Tesisinden denize kirli su deşarjı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeden su numunesi aldı.

        Tesisteki kirli suyun arıtılmadan Fener Koyu'nda denize boşaltıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

        Bölgeden numune alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çıkacak sonuçları analiz edecek.

        Ayrıca, balıkçıların da oltayla balık avladığı kısımda deniz suyunun kahverengiye büründüğü görüldü.

        Öte yandan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

        "Burası Türkiye'nin önemli turizm ilçelerinden Didim. Denizin eşsiz mavisini kanalizasyon pisliği ile zehirleyen bu sözde arıtma tesisi de CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait. İzmir Körfezi'ni mahveden, zehirleyen CHP yönetiminin Aydın versiyonu. Klasik bir CHP performansı. İşine gelince gerçekleri çarpıt, işine gelince sorumluluk alanındaki kepazeliklere sessiz kal."

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