Aydın Gençlik Merkezi kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenledi
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi, Germencik ilçesindeki Çamköy İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi, Germencik ilçesindeki Çamköy İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.
Kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki okul bahçesinde Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, parkur oluşturarak öğrencilerle oyunlar oynadı.
Gönüllü gençlerden Aslı Kaya, ilkokuldaki kardeşlerini mutlu etmek, onlarla vakit geçirmek için geldiklerini, zeka oyunları oynadıklarını, kostümlü drama sergilediklerini ifade etti.
Gençlik Lideri Habibe Duygu Tut ise üniversite öğrencisi gönüllülerle düzenledikleri etkinliklere farklı okullarda devam edeceklerini belirtti.
Etkinlik sonrası öğrencilere kalem seti hediye edildi.
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