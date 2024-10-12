Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:02 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Komşusunun kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 37 yaşındaki O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        O.D'nin, 2015'te başka bir kız çocuğuna tehdit edip hileyle cinsel istismarda bulunduğu ve suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel

        Benzer Haberler

        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı
        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında
        Nazillispor, Erbaaspor deplasmanında
        Kuşadası Sokak Festivali başladı
        Kuşadası Sokak Festivali başladı
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı
        Aydın'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın tutuklandı