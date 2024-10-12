Aydın'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Komşusunun kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 37 yaşındaki O.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
O.D'nin, 2015'te başka bir kız çocuğuna tehdit edip hileyle cinsel istismarda bulunduğu ve suç kaydı olduğu öğrenildi.
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