Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, şikayet üzerine kurtarıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, komşuların şikayeti üzerine, bulunduğu evden alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, şikayet üzerine kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde tutulan 16 kedi ve 1 köpek, komşuların şikayeti üzerine, bulunduğu evden alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

        Orta Mahalle 209 Sokak'ta bir evden gelen kötü koku üzerine, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen ekipler, evin çöp ev olduğunu tespit etti.

        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ve Efeler Belediyesi ekipleri, evde yaptıkları aramada 1'i ölü 17 kedi ve 1 köpek buldu. Hayvanlar, ekiplerce teslim alındı.

        Apartman yöneticisi Yusuf Özal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evin içinde hayvan sayısının çok fazla olduğunu ve bakımlarının yapılmadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

        Polis, evde yaşayan A.D. ve oğlu E.D'yi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Aydın'da otomobilinde 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da otomobilinde 10 tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da duvara gizlenmiş sentetik ecza haplarıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Aydın'da duvara gizlenmiş sentetik ecza haplarıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
        Aydın'da minibüsün traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da minibüsün traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
        Aydın'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı
        İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi Aydın'da anıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3