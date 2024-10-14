Aydın'da otomobil ve panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.S. idaresindeki 09 AKK 090 plakalı otomobil, Batı Aydın Bulvarı'nda İ.Ç. idaresindeki 09 TC 051 plakalı panelvan ile çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.S yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralının hamile olduğu öğrenildi.
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