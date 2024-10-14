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        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:26
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        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın’ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        G.K'nin (62) kullandığı 09 R 0756 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi 2 Sokak’ta kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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