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        Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 sikke, 1 gümüş yüzük, 10 bronz obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:12
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        Aydın'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 sikke, 1 gümüş yüzük, 10 bronz obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Ellerindeki tarihi eserleri satmak istedikleri belirlenen S.T. ve H.B'yi yakalayan ekipler, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

        Aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 19 bronz sikke, 6 gümüş sikke, 1 gümüş yüzük, 10 bronz obje ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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