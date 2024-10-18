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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:57
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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari U.F'nin (25) Orta Mahallede olduğunu belirledi.

        Ekipler, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay hapis cezası olan U.F'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        U.F. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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