Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari U.F'nin (25) Orta Mahallede olduğunu belirledi.
Ekipler, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 31 yıl 11 ay hapis cezası olan U.F'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
U.F. adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının cezaevine gönderildi.
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