TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aydın Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aydın'da Valiliği ziyaret etti.

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