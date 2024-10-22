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        Aydın'da itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:20
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        Aydın'da itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        İ.S'nin kullandığı 09 DA 120 otomobil, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda yangın ihbarına giden U.Ş'nin kullandığı 09 BU 680 plakalı itfaiye aracı ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü U.Ş. ve 2 itfaiye personeli ile otomobil sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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