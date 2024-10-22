Aydın'da itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İ.S'nin kullandığı 09 DA 120 otomobil, Denizli Bulvarı Forum Kavşağı'nda yangın ihbarına giden U.Ş'nin kullandığı 09 BU 680 plakalı itfaiye aracı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü U.Ş. ve 2 itfaiye personeli ile otomobil sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.